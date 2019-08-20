На пожаре в Сморгонском районе погиб 59-летний мужчина
Новости Беларуси. 19 августа около пяти вечера в деревне Щепаны Сморгонского района горел частный дом.
По сведениям Гродненского ОУМЧС, об обнаружении человека без признаков жизни и сильном задымлении спасателям стало известно от сотрудника скорой помощи. К моменту прибытия подразделений МЧС пламя уже было потушено.
Выяснилось, что погибшим является 59-летний мужчина. К нему в гости пришли знакомые, которые и увидели тело хозяина дома в кухне на полу. Возле погибшего горел пол и тлело ковровое покрытие.
Знакомые мужчины потушили огонь водой и попросили соседку вызвать спасателей. Гражданин проживал один, иногда употреблял алкоголь.
Огнём повреждены дощатый пол и ковровое покрытие. Выясняется причина пожара. Рассматривается версия неосторожности при курении.
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