На пожаре в Сморгонском районе погиб 59-летний мужчина

По сведениям Гродненского ОУМЧС, об обнаружении человека без признаков жизни и сильном задымлении спасателям стало известно от сотрудника скорой помощи. К моменту прибытия подразделений МЧС пламя уже было потушено.

Новости Беларуси. 19 августа около пяти вечера в деревне Щепаны Сморгонского района горел частный дом.

Выяснилось, что погибшим является 59-летний мужчина. К нему в гости пришли знакомые, которые и увидели тело хозяина дома в кухне на полу. Возле погибшего горел пол и тлело ковровое покрытие.

Знакомые мужчины потушили огонь водой и попросили соседку вызвать спасателей. Гражданин проживал один, иногда употреблял алкоголь.