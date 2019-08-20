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На пожаре в Сморгонском районе погиб 59-летний мужчина

20 августа 2019 10:45
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Новости Беларуси. 19 августа около пяти вечера в деревне Щепаны Сморгонского района горел частный дом.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, об обнаружении человека без признаков жизни и сильном задымлении спасателям стало известно от сотрудника скорой помощи. К моменту прибытия подразделений МЧС пламя уже было потушено.

На пожаре в Сморгонском районе погиб 59-летний мужчина-1

Фото: Гродненское ОУМЧС

Выяснилось, что погибшим является 59-летний мужчина. К нему в гости пришли знакомые, которые и увидели тело хозяина дома в кухне на полу. Возле погибшего горел пол и тлело ковровое покрытие.

Знакомые мужчины потушили огонь водой и попросили соседку вызвать спасателей. Гражданин проживал один, иногда употреблял алкоголь.

На пожаре в Сморгонском районе погиб 59-летний мужчина-4

Фото: Гродненское ОУМЧС

Огнём повреждены дощатый пол и ковровое покрытие. Выясняется причина пожара. Рассматривается версия неосторожности при курении.

На прошлой неделе в Городке горела баня.

На чердаке было обнаружено тело женщины – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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