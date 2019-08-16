В Городке на пожаре в чужой бане погибла женщина
Новости Беларуси. 15 августа около десяти утра в Городке на территории частного домовладения загорелась баня.
По сведениям Витебского ОУМЧС, у 67-летнего хозяина подворья родственников нет, а сам он живёт в социальном учреждении для престарелых в Витебске.
Прибывшие спасатели во время тушения пожара обнаружили тело женщины на чердаке бани, её личность устанавливается. Огнём повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены.
Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём женщины при курении.
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