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В Городке на пожаре в чужой бане погибла женщина

16 августа 2019 06:48
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Новости Беларуси. 15 августа около десяти утра в Городке на территории частного домовладения загорелась баня.

По сведениям Витебского ОУМЧС, у 67-летнего хозяина подворья родственников нет, а сам он живёт в социальном учреждении для престарелых в Витебске.

В Городке на пожаре в чужой бане погибла женщина-1

Фото: Витебское ОУМЧС

Прибывшие спасатели во время тушения пожара обнаружили тело женщины на чердаке бани, её личность устанавливается. Огнём повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены.

В Городке на пожаре в чужой бане погибла женщина-4

Фото: Витебское ОУМЧС

Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём женщины при курении.

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# Пожар # происшествия

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