В Городке на пожаре в чужой бане погибла женщина

Новости Беларуси. 15 августа около десяти утра в Городке на территории частного домовладения загорелась баня.

По сведениям Витебского ОУМЧС, у 67-летнего хозяина подворья родственников нет, а сам он живёт в социальном учреждении для престарелых в Витебске.