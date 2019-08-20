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В Толочинском районе 6-летний ребёнок поджёг гараж и машину

20 августа 2019 09:23
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Новости Беларуси. Утром 19 августа в деревне Конопельчицы Толочинского района ребёнок играл со спичками и случайно поджёг гараж.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели открытое горение кровли гаража и стоящей рядом легковушки. Подразделения МЧС потушили пламя.

В Толочинском районе 6-летний ребёнок поджёг гараж и машину-1

Фото: Витебское ОУМЧС

Огнём повреждена кровля гаража, закопчены стены. Машина получила серьёзные повреждения. Установлено, что хозяин подворья в момент пожара был на работе, о случившемся он узнал от очевидцев.

В Толочинском районе 6-летний ребёнок поджёг гараж и машину-4

Фото: Витебское ОУМЧС

Проведённая проверка показала, что загорание случилось из-за 6-летнего соседа. Родители мальчика были на работе, за ним присматривала бабушка.

В начале августа в Дзержинском районе дети подожгли пшеничное поле.

Ребята собирались потушить пламя, но не смогли – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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