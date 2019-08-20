В Толочинском районе 6-летний ребёнок поджёг гараж и машину
Новости Беларуси. Утром 19 августа в деревне Конопельчицы Толочинского района ребёнок играл со спичками и случайно поджёг гараж.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели открытое горение кровли гаража и стоящей рядом легковушки. Подразделения МЧС потушили пламя.
Огнём повреждена кровля гаража, закопчены стены. Машина получила серьёзные повреждения. Установлено, что хозяин подворья в момент пожара был на работе, о случившемся он узнал от очевидцев.
Проведённая проверка показала, что загорание случилось из-за 6-летнего соседа. Родители мальчика были на работе, за ним присматривала бабушка.
В начале августа в Дзержинском районе дети подожгли пшеничное поле.
Ребята собирались потушить пламя, но не смогли – подробнее здесь.