На трассе в Толочинском районе Land Rover насмерть сбил пешехода

Новости Беларуси. 19 августа около девяти вечера в Толочинском районе неподалёку от деревни Рыжичи произошёл смертельный наезд на пешехода.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний водитель Land Rover ехал по трассе М1. На 529 км перед иномаркой на дорогу вышел 67-летний мужчина. Избежать наезда не удалось.
В результате аварии пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Гражданин не был обозначен световозвращающим элементом.
По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе в Орше произошёл двойной наезд на мужчину.
Он был госпитализирован с тяжёлыми травмами – здесь подробности.