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На трассе в Толочинском районе Land Rover насмерть сбил пешехода

20 августа 2019 09:53
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Новости Беларуси. 19 августа около девяти вечера в Толочинском районе неподалёку от деревни Рыжичи произошёл смертельный наезд на пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 32-летний водитель Land Rover ехал по трассе М1. На 529 км перед иномаркой на дорогу вышел 67-летний мужчина. Избежать наезда не удалось.

В результате аварии пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Гражданин не был обозначен световозвращающим элементом.

По факту ДТП ведётся проверка.

На прошлой неделе в Орше произошёл двойной наезд на мужчину.

Он был госпитализирован с тяжёлыми травмами – здесь подробности.

# Авария в Витебской области # происшествия

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