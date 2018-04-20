На пожаре в Поставском районе погиб водитель местной больницы
Новости Беларуси. Ночью 20 апреля в 00:43 спасателям сообщили о задымлении в одном из гаражей деревни Новосёлки Поставского района.
По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей внутри гаража и на первом этаже здания было плотное задымление. В гараже стоял ВАЗ 2107, принадлежащий Поставской ЦРБ.
Владельцем здания является ОАО «Новосёлки-лучай». 7 кабинетов и гараж арендуются больницей для отделения Новосёлковской амбулатории врача общей практики.
Во время пожара здание самостоятельно покинула 60-летняя сторож, женщина не пострадала. В 01:34 подразделениями МЧС на полу первого этажа было найдено тело 40-летнего водителя Поставской больницы.
Пожаром в гараже повреждено имущество, закопчены стены, потолок. Огонь также нанёс ущерб автомобилю. На первом этаже закопчены стены, потолок.
Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.
Весной 2018 года в Червенском районе произошёл пожар в гараже.
Погиб человек – подробнее здесь.