Чем полезна тыква? Разбираемся с нутрициологом

Солнце на грядке, царица осени и рекордсмен по хранению, это настоящий источник бета-каротина, настоящий эликсир красоты и иммунитета. Одна порция тыквы в день – и витамин А в кармане. Плюс мощный заряд энергии от витаминов С, Е и группы В, а также минеральная подпитка для сердца.

Светлана Чернушевич, нутрициолог:

Оранжевая она по той простой причине, что в ней достаточно каротина, он является предшественником витамина А, полезен для зрения, особенно сумеречного зрения, полезен для кожи, волос, ногтей. Тыква даже более полезна с точки зрения витамина А, чем морковка, в пять раз. Людям с диабетом стоит выбирать менее сладкие сорта тыквы. Тыква содержит и L-карнитин, он будет помогать жиросжиганию, если вы что-то делаете физически.