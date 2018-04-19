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«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового

19 апреля 2018 16:49
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Новости Беларуси. Трое сержантов обвиняются в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О результатах расследования рассказали в Следственном комитете.

«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового-1

К трагедии привели многочисленные издевательства: избиения, принуждение покупать сержантам продукты и сигареты. Кроме того, за деньги продавалась возможность пользоваться мобильными телефонами. Всего по делу потерпевшими признаны свыше полусотни военнослужащих.

«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового-4

Евгений Горин, СТВ:
Версии смерти рядового Александра Коржича рассматривались самые разные. В том числе и убийство. Однако, следствие пришло к выводу, что все-таки имело место доведение до самоубийства.

«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового-7

В свете открывшихся данных 21-летний Саша Коржич полез петлю из-за невыносимых условий службы. Тело рядового нашли в подвале медицинской роты воинской части.

«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового-10

Олег Шандарович, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:
Являясь по отношению к рядовому Коржичу Александру начальниками, то есть должностными лицами, обвиняемые, систематически превышая власть, совершили в отношении его описываемые мной выше противоправные действия, повлекшие его самоубийство. Если сказать простыми словами, фактически Коржич Александр боялся возвращаться в свою часть после прохождения лечения в медицинской роте.

«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового-13

Три сержанта, их фамилии пока не называются, обвиняются в издевательствах и вымогательстве денег. В материалах дела более 150 эпизодов. Эти и избиения, как в ходе тренировок, так и во время отбоя. И принуждение солдат покупать сержантам продукты и сигареты. Кроме того обвиняемые зарабатывали на своих подчиненных, давали им за деньги пользоваться мобильными телефонами. Били не только Коржича, но и других солдат. Установлено 57 потерпевших.

«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового-16

Владимир Макаров, начальник управления информации Министерства обороны Беларуси:
Прежде всего, хочу подчеркнуть, что мы понимаем горе родных и близких, мамы Александра, потерявшей сына, и выражаем глубокое сочувствие. Общественность непременно должна знать правду. Все обстоятельства гибели основаны только на фактах. Имело ли место убийство? Нет, не имело. Представитель Следственного комитета может это подтвердить.

«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового-19

В Министерстве обороны уверяют, что после гибели солдата сделали соответствующие выводы. Следователи ответили и на вопрос, мог ли Александр Коржич покончить жизнь самоубийством без посторонней помощи при надетой на голову майке и связанных шнурках на ботиках.

«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового-22

Олег Шандарович:
Возможность совершения самоубийства при таких обстоятельствах нами подробно исследовалась и была подтверждена в ходе проведенного следственного эксперимента.

«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового-25

Обвиняемым по делу Александра Коржича предъявлено обвинение по статье «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия — доведение до самоубийства». Расследования уголовных дел еще в отношении 12 фигурантов продолжается. Обвиненные сержанты признали свою вину только частично.

«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового-28

# происшествия # Фотофакт # Самоубийство # Владимир Макаров # Олег Шандарович

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