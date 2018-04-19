«Фактически Коржич боялся возвращаться в свою часть после лечения». Подробности дела о гибели рядового

Новости Беларуси. Трое сержантов обвиняются в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О результатах расследования рассказали в Следственном комитете.

К трагедии привели многочисленные издевательства: избиения, принуждение покупать сержантам продукты и сигареты. Кроме того, за деньги продавалась возможность пользоваться мобильными телефонами. Всего по делу потерпевшими признаны свыше полусотни военнослужащих.

Евгений Горин, СТВ:

Версии смерти рядового Александра Коржича рассматривались самые разные. В том числе и убийство. Однако, следствие пришло к выводу, что все-таки имело место доведение до самоубийства.

В свете открывшихся данных 21-летний Саша Коржич полез петлю из-за невыносимых условий службы. Тело рядового нашли в подвале медицинской роты воинской части.

Олег Шандарович, начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:

Являясь по отношению к рядовому Коржичу Александру начальниками, то есть должностными лицами, обвиняемые, систематически превышая власть, совершили в отношении его описываемые мной выше противоправные действия, повлекшие его самоубийство. Если сказать простыми словами, фактически Коржич Александр боялся возвращаться в свою часть после прохождения лечения в медицинской роте.

Три сержанта, их фамилии пока не называются, обвиняются в издевательствах и вымогательстве денег. В материалах дела более 150 эпизодов. Эти и избиения, как в ходе тренировок, так и во время отбоя. И принуждение солдат покупать сержантам продукты и сигареты. Кроме того обвиняемые зарабатывали на своих подчиненных, давали им за деньги пользоваться мобильными телефонами. Били не только Коржича, но и других солдат. Установлено 57 потерпевших.

Владимир Макаров, начальник управления информации Министерства обороны Беларуси:

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что мы понимаем горе родных и близких, мамы Александра, потерявшей сына, и выражаем глубокое сочувствие. Общественность непременно должна знать правду. Все обстоятельства гибели основаны только на фактах. Имело ли место убийство? Нет, не имело. Представитель Следственного комитета может это подтвердить.

В Министерстве обороны уверяют, что после гибели солдата сделали соответствующие выводы. Следователи ответили и на вопрос, мог ли Александр Коржич покончить жизнь самоубийством без посторонней помощи при надетой на голову майке и связанных шнурках на ботиках.

Олег Шандарович:

Возможность совершения самоубийства при таких обстоятельствах нами подробно исследовалась и была подтверждена в ходе проведенного следственного эксперимента.