Под Витебском водолазы извлекли из водоёма тело пропавшего полгода назад пенсионера

Новости Беларуси. 19 апреля в Витебске было обнаружено тело пропавшего полгода назад пенсионера.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, вечером 10 ноября 2017 года Владимир Санько вышел из автобуса № 29 на конечной остановке «Медцентр» в Витебске. После этого мужчину в последний раз видели в районе автомобильной стоянки на ул. П. Бровки.

По факту пропажи витеблянина было возбуждено уголовное дело. Мужчину продолжали искать вплоть до 19 апреля, когда тело мужчины было найдено в водоёме на территории заброшенного овощехранилища за агрогородком Октябрьская.

Тело извлекли водолазы. В кармане у погибшего нашли мобильный телефон и паспорт на имя Санько Владимира. Тело доставлено в морг для опознания и установления причин смерти.

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