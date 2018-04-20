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Под Витебском водолазы извлекли из водоёма тело пропавшего полгода назад пенсионера

20 апреля 2018 06:42
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Новости Беларуси. 19 апреля в Витебске было обнаружено тело пропавшего полгода назад пенсионера.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, вечером 10 ноября 2017 года Владимир Санько вышел из автобуса № 29 на конечной остановке «Медцентр» в Витебске. После этого мужчину в последний раз видели в районе автомобильной стоянки на ул. П. Бровки.  

По факту пропажи витеблянина было возбуждено уголовное дело. Мужчину продолжали искать вплоть до 19 апреля, когда тело мужчины было найдено в водоёме на территории заброшенного овощехранилища за агрогородком Октябрьская.  

Тело извлекли водолазы. В кармане у погибшего нашли мобильный телефон и паспорт на имя Санько Владимира. Тело доставлено в морг для опознания и установления причин смерти.  

Весной 2018 года в Кличевском районе 7-летний мальчик провалился под лёд.  

Его тело было обнаружено на следующий день – подробнее здесь.  

# происшествия # Утопления # Владимир Санько

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