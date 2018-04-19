Отказали тормоза. На проспекте Дзержинского МАЗ протаранил три легковушки

Новости Беларуси. Около половины одиннадцатого утра 19 апреля на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Голубева в ДТП пострадали сразу три автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель грузовика не смог остановиться на светофоре и буквально протаранил легковушки. В одной из них пострадала женщина-пассажир. Как рассказал вероятный виновник аварии, у грузовика отказали тормоза. А сотрудники ГАИ выяснили, что транспорт не проходил техосмотр.