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Отказали тормоза. На проспекте Дзержинского МАЗ протаранил три легковушки

19 апреля 2018 19:13
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Новости Беларуси. Около половины одиннадцатого утра 19 апреля на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Голубева в ДТП пострадали сразу три автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отказали тормоза. На проспекте Дзержинского МАЗ протаранил три легковушки-1

Водитель грузовика не смог остановиться на светофоре и буквально протаранил легковушки. В одной из них пострадала женщина-пассажир. Как рассказал вероятный виновник аварии, у грузовика отказали тормоза. А сотрудники ГАИ выяснили, что транспорт не проходил техосмотр.

Отказали тормоза. На проспекте Дзержинского МАЗ протаранил три легковушки-4

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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