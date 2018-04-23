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На пожаре в Пинском районе погибли мать и сын

23 апреля 2018 08:20
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Новости Беларуси. 23 апреля произошёл пожар в жилом деревянном доме в деревне Качановичи Пинского района.  

Как сообщает Брестское ОУМЧС, возгорание началось около половины третьего ночи. На пожаре погибли 81-летняя владелица дома и её 45-летний сын.  

На пожаре в Пинском районе погибли мать и сын-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

Огнём уничтожены кровля, перекрытия и имущество внутри дома, повреждены стены.  

На пожаре в Пинском районе погибли мать и сын-4

Фото: Брестское ОУМЧС  

Выясняется причина возгорания. Рассматриваются два варианта. Первый – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Второй – неосторожное обращение с огнём.  

Весной 2018 года в Поставском районе произошёл пожар.  

Погиб водитель местной больницы – подробности здесь.  

# происшествия # Пожар

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