На пожаре в Пинском районе погибли мать и сын

Новости Беларуси. 23 апреля произошёл пожар в жилом деревянном доме в деревне Качановичи Пинского района.
Как сообщает Брестское ОУМЧС, возгорание началось около половины третьего ночи. На пожаре погибли 81-летняя владелица дома и её 45-летний сын.
Новости Беларуси. 23 апреля произошёл пожар в жилом деревянном доме в деревне Качановичи Пинского района.
Как сообщает Брестское ОУМЧС, возгорание началось около половины третьего ночи. На пожаре погибли 81-летняя владелица дома и её 45-летний сын.
Фото: Брестское ОУМЧС
Огнём уничтожены кровля, перекрытия и имущество внутри дома, повреждены стены.
Фото: Брестское ОУМЧС
Выясняется причина возгорания. Рассматриваются два варианта. Первый – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Второй – неосторожное обращение с огнём.
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