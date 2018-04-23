Новое дело о неуставных отношениях в армии начнут рассматривать в суде Борисова

Новости Беларуси. Новое дело о неуставных отношениях в армии. Сегодня, 23 апреля, его начнет рассматривать суд в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фигуранту предъявлено обвинение в превышении власти. Оно связано с применением насилия в отношении солдат-срочников. Подсудимому грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
В настоящее время в суде Борисовского района находятся еще два уголовных дела о воинских преступлениях. Сообщается, что все они не связаны со смертью рядового Коржича. Как пояснили в Следственном комитете, на первоначальном этапе расследования трагедии было 15 обвиняемых. В дальнейшем уголовные дела 12 человек были выделены в отдельное производство, в том числе и те, которые будут рассматривать в Борисове.
Напомним, тело Александра Коржича обнаружили в октябре 2017 года в подвале воинской части в Печах. Ему был 21 год. В доведении солдата до самоубийства обвиняются трое сержантов.