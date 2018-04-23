Новое дело о неуставных отношениях в армии начнут рассматривать в суде Борисова

Новости Беларуси. Новое дело о неуставных отношениях в армии. Сегодня, 23 апреля, его начнет рассматривать суд в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фигуранту предъявлено обвинение в превышении власти. Оно связано с применением насилия в отношении солдат-срочников. Подсудимому грозит лишение свободы сроком до 7 лет.