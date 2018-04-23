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Лесные пожары охватили районы Гомельской и Минской областей: сильный ветер способствует распространению огня

23 апреля 2018 08:00
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Новости Беларуси. Лесные пожары охватили некоторые районы на юге Беларуси. Причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары охватили районы Гомельской и Минской областей: сильный ветер способствует распространению огня-1

Для тушения очагов возгорания в небо была поднята авиация МЧС. Только в Гомельской области 22 апреля горели 50 гектаров леса. Всего пожарные расчеты выезжали по 15 адресам.

Приблизительно такое же число возгораний сухой травы, кустарников зарегистрировано в Минской области. Самая серьезная ситуация возникла в Стародорожском районе. Как отмечают спасатели, при нынешних погодных условиях лесной пожар сродни неуправляемому стихийному бедствию. Впрочем, ситуация остается под контролем.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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