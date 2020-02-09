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На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина

09 февраля 2020 06:49
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Новости Беларуси. 8 февраля около половины седьмого вечера произошёл пожар в агрогородке Дричин Осиповичского района. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, в огне пострадала 32-летняя хозяйка дома. Женщина была госпитализирована с ожогами 1-3 степени 10% тела. 

На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

В результате пожара повреждены диван и пол, закопчены вещи в помещении. 

На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина -4

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Предполагается, что загорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина -7

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

На неделе в Марьиной Горке возник пожар из-за масла на сковороде.

Пострадали мать и сын – подробности здесь

# Пожар # происшествия

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