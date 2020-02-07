Белорус и гражданин Индии помогали незаконным мигрантам попасть в Европу

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела по обвинению гражданина Индии и белоруса в организации незаконной миграции.

Как сообщает УСК по Минску, в 2019 году фигуранты занимались организацией незаконной миграции иностранцев из Индии через Беларусь в страны Европы.

У мужчин была схема. За денежное вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов они готовили необходимые для регистрации различных обществ с ограниченной ответственностью документы и подавали их в регистрирующий орган Республики Беларусь.

Сотрудничавшие с фигурантами иностранцы были членами этих обществ. Затем готовились ходатайства о выдаче краткосрочных виз участникам ООО. После получения документов иностранцы обращались в компетентное учреждение Беларуси, расположенное на территории иностранного государства, и получали индивидуальные въездные визы для осуществления деловой поездки.

Оказавшись в Беларуси, шесть граждан Индии попытались пересечь государственную границу в Гродненской области, но были задержаны и привлечены к административной ответственности.

26-летнему гражданину Индии предъявлено обвинение по 17 фактам организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 371-1 УК Республики Беларусь). Фигурант содержится под стражей, уголовное дело передано в прокуратуру. 52-летний белорус скрылся, сейчас он находится в розыске.

Несколько месяцев назад в Минске были задержаны граждане Шри-Ланки.