Серьёзная авария в центре Минска. Два человека госпитализированы, разбито не менее 7 машин

Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Машерова в Минске. Два человека доставлены в больницу в результате столкновения нескольких машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации один из водителей не уступил дорогу. Из-за удара были задеты еще несколько автомобилей. Аварийный «паровоз» по некоторым данным насчитывает порядка семи машин. На перекрестке двух внушительных столичных артерий пробка растянулась на несколько километров. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.