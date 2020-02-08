Прямой эфир

Серьёзная авария в центре Минска. Два человека госпитализированы, разбито не менее 7 машин

08 февраля 2020 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Машерова в Минске. Два человека доставлены в больницу в результате столкновения нескольких машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьёзная авария в центре Минска. Два человека госпитализированы, разбито не менее 7 машин-1

Серьёзная авария в центре Минска. Два человека госпитализированы, разбито не менее 7 машин-3

По предварительной информации один из водителей не уступил дорогу. Из-за удара были задеты еще несколько автомобилей. Аварийный «паровоз» по некоторым данным насчитывает порядка семи машин. На перекрестке двух внушительных столичных артерий пробка растянулась на несколько километров. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Серьёзная авария в центре Минска. Два человека госпитализированы, разбито не менее 7 машин-6

К слову, сейчас на отдельных участках по всей стране на дорогах наблюдается гололедица. Беларусь находится во власти фронтального раздела и, по прогнозам синоптиков, нагрянувшие морозы буквально завтра, 9 февраля, уже начнут ослабевать, переходя в легкий плюс.

Серьёзная авария в центре Минска. Два человека госпитализированы, разбито не менее 7 машин-9

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Слуцком районе изъяли 50 канистр спирта и 200 бутылок водки
07 февраля 2020 13:51

В Слуцком районе изъяли 50 канистр спирта и 200 бутылок водки

Белорус и гражданин Индии помогали незаконным мигрантам попасть в Европу
07 февраля 2020 13:04

Белорус и гражданин Индии помогали незаконным мигрантам попасть в Европу

В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой BMW из обреза
07 февраля 2020 11:31

В Калинковичах местный житель выстрелил в чужой BMW из обреза