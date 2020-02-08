Серьёзная авария в центре Минска. Два человека госпитализированы, разбито не менее 7 машин

Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Машерова в Минске. Два человека доставлены в больницу в результате столкновения нескольких машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Серьезная авария на проспекте Машерова в Минске. Два человека доставлены в больницу в результате столкновения нескольких машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации один из водителей не уступил дорогу. Из-за удара были задеты еще несколько автомобилей. Аварийный «паровоз» по некоторым данным насчитывает порядка семи машин. На перекрестке двух внушительных столичных артерий пробка растянулась на несколько километров. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
К слову, сейчас на отдельных участках по всей стране на дорогах наблюдается гололедица. Беларусь находится во власти фронтального раздела и, по прогнозам синоптиков, нагрянувшие морозы буквально завтра, 9 февраля, уже начнут ослабевать, переходя в легкий плюс.