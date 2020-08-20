На пожаре в Оршанском районе были эвакуированы 70 телят

Новости Беларуси. 19 августа около половины шестого вечера в деревне Пузырёво Оршанского района горел телятник.

По сведениям Витебского ОУМЧС, пожар случился в постройке, которая принадлежит УП «Радуньское». Во время загорания в здании находились 70 телят.