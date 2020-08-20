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На пожаре в Оршанском районе были эвакуированы 70 телят

20 августа 2020 06:36
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Новости Беларуси. 19 августа около половины шестого вечера в деревне Пузырёво Оршанского района горел телятник.

По сведениям Витебского ОУМЧС, пожар случился в постройке, которая принадлежит УП «Радуньское». Во время загорания в здании находились 70 телят.

На пожаре в Оршанском районе были эвакуированы 70 телят -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Прибывшие спасатели вместе с персоналом предприятия эвакуировали всех животных. Пожар был потушен, огнём повреждены кровля и потолочное перекрытие телятника.

На пожаре в Оршанском районе были эвакуированы 70 телят -4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Ведётся проверка, выясняется причина загорания, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

На пожаре в Оршанском районе были эвакуированы 70 телят -7

Фото: Витебское ОУМЧС 

В прошлом месяце в Минске горел торговый павильон на Комаровском рынке. О происшествии спасателям сообщили очевидцы – здесь подробности.

# Пожар # происшествия

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