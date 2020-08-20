На пожаре в Оршанском районе были эвакуированы 70 телят
Новости Беларуси. 19 августа около половины шестого вечера в деревне Пузырёво Оршанского района горел телятник.
По сведениям Витебского ОУМЧС, пожар случился в постройке, которая принадлежит УП «Радуньское». Во время загорания в здании находились 70 телят.
Прибывшие спасатели вместе с персоналом предприятия эвакуировали всех животных. Пожар был потушен, огнём повреждены кровля и потолочное перекрытие телятника.
Ведётся проверка, выясняется причина загорания, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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