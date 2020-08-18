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В Могилёве машина сбила одного мужчину и задела второго. Показываем видео аварии

18 августа 2020 21:18
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Новости Беларуси. Дорожное происшествие в Могилеве, о котором в некоторых Telegram-каналах написали: «В Могилеве машина сбила участника оппозиционного митинга», подкрепив это вот такими фотографиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве машина сбила одного мужчину и задела второго. Показываем видео аварии-1

Как же было на самом деле? Действительно, один из них проехал на капоте, а затем и на крыше. Второй упал рядом с машиной на проезжей части. Как это было на видео, вы можете увидеть выше.

В Могилёве машина сбила одного мужчину и задела второго. Показываем видео аварии-4

Кто в этом виноват? По мнению уже упомянутых интернет-источников, девушка-водитель машины, у которой на коленях был государственный белорусский флаг. Но никак не мужчина, который находился на проезжей части, мешал движению, а затем взобрался на крышу авто.

В Могилёве машина сбила одного мужчину и задела второго. Показываем видео аварии-7

В Могилёве машина сбила одного мужчину и задела второго. Показываем видео аварии-9

Что любопытно, проведение этой акции было санкционировано. Правда, в другом месте – у ледового дворца. Но ее участникам захотелось именно здесь и именно так. Проводятся следственные действия.

# Авария # Приколы # Фотофакт

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