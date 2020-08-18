В Могилёве машина сбила одного мужчину и задела второго. Показываем видео аварии

Новости Беларуси. Дорожное происшествие в Могилеве, о котором в некоторых Telegram-каналах написали: «В Могилеве машина сбила участника оппозиционного митинга», подкрепив это вот такими фотографиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как же было на самом деле? Действительно, один из них проехал на капоте, а затем и на крыше. Второй упал рядом с машиной на проезжей части. Как это было на видео, вы можете увидеть выше.

Кто в этом виноват? По мнению уже упомянутых интернет-источников, девушка-водитель машины, у которой на коленях был государственный белорусский флаг. Но никак не мужчина, который находился на проезжей части, мешал движению, а затем взобрался на крышу авто.