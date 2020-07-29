В Минске на Комаровском рынке горел торговый павильон

Новости Беларуси. Торговый павильон горел на Комаровском рынке в Минске.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 29 июля. О пожаре в торговом павильоне по улице Кульман сообщили очевидцы.
Новости Беларуси. Торговый павильон горел на Комаровском рынке в Минске.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 29 июля. О пожаре в торговом павильоне по улице Кульман сообщили очевидцы.
Фото: МЧС
Наблюдалось открытое горение павильона. Возгорание было ликвидировано.
Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Устанавливается причина пожара.