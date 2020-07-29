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В Минске на Комаровском рынке горел торговый павильон

29 июля 2020 13:42
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Новости Беларуси. Торговый павильон горел на Комаровском рынке в Минске.  

По информации МЧС, происшествие случилось днем 29 июля. О пожаре в торговом павильоне по улице Кульман сообщили очевидцы.  

В Минске на Комаровском рынке горел торговый павильон -1

Фото: МЧС 

Наблюдалось открытое горение павильона. Возгорание было ликвидировано.  

Никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Устанавливается причина пожара.  

# Пожар # происшествия

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