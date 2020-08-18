Неизвестные требовали деньги. Несколько разбойных нападений совершено в Минске за сутки

Новости Беларуси. Сразу несколько разбойных нападений совершено в Минске в последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Вечером около 18 часов в помещение одной из букмекерских контор зашел неизвестный. Он потребовал передать ему деньги из кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница заведения выполнила его требование и передала ему полторы тысячи рублей, после чего мужчина скрылся с места происшествия.

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По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по статье 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это разбой. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых.