На пожаре в одной из девятиэтажек в Слуцке погиб мужчина

Новости Беларуси. Вечером 20 марта в Слуцке произошёл пожар в одной из девятиэтажек.

По сведениям Минского ОУМЧС, горела квартира на четвёртом этаже. В момент возгорания в помещении находился мужчина. Во время тушения пожара спасатели обнаружили его тело.

Устанавливается причина загорания.

В среду вечером произошёл ещё один пожар в Минской области. В агрогородке Семежево Копыльского района горел жилой дом.

В одной из комнат на полу был обнаружен 70-летний хозяин. Мужчину вынесли на воздух, после чего он был госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».