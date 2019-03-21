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На пожаре в одной из девятиэтажек в Слуцке погиб мужчина

21 марта 2019 08:25
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Новости Беларуси. Вечером 20 марта в Слуцке произошёл пожар в одной из девятиэтажек.  

По сведениям Минского ОУМЧС, горела квартира на четвёртом этаже. В момент возгорания в помещении находился мужчина. Во время тушения пожара спасатели обнаружили его тело.  

Устанавливается причина загорания.  

В среду вечером произошёл ещё один пожар в Минской области. В агрогородке Семежево Копыльского района горел жилой дом.  

В одной из комнат на полу был обнаружен 70-летний хозяин. Мужчину вынесли на воздух, после чего он был госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».  

На пожаре в одной из девятиэтажек в Слуцке погиб мужчина-1

Фото: Минское ОУМЧС  

Предполагаемая причина загорания – неосторожность при курении.  

На неделе в Витебской области из-за двух пожаров погибли три человека.  

Среди них пенсионерка и двое мужчин – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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