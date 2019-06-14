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На пожаре в общежитии в Орше были эвакуированы 13 детей

14 июня 2019 06:29
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Новости Беларуси. 13 июня примерно в полпятого вечера в Орше случился пожар в общежитии.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, загорание произошло на верхнем этаже трёхэтажки. Были спасены 4 человека, а также эвакуированы 14 взрослых и 13 детей. Никто не пострадал.  

Огнём уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Выясняется причина пожара. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.  

Летом 2019 года в Витебске загорелся трёхэтажный дом.  

Были спасены отец и сын – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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