В Брестской области задержали 40-летнего педофила

Новости Беларуси. В Брестской области был задержан 40-летний педофил.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, от противоправных действий мужчины пострадали две воспитанницы детского сада – девочки 2013 и 2015 годов рождения.

Мужчина был задержан сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего».

Известно, что мужчина женат, но с супругой не проживает. Он вел совместное хозяйство с родителями.