Кража катализаторов: как это происходит, зачем они нужны и что делать, если срезали с вашей машины?

Новости Беларуси. В Беларуси появился новый преступный тренд – кражи автомобильных катализаторов. Эти детали содержат благородные металлы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси появился новый преступный тренд – кражи автомобильных катализаторов. Эти детали содержат благородные металлы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Такие случаи фиксируются в США, Евросоюзе и России. Только за последние несколько месяцев в Минске задержали уже четыре преступные группы. Орудуют они домкратом, а кражи совершают с завидной скоростью.
Сергей Шуманский изучил тонкости этого дела.
С первого взгляда может показаться, что на видео отрывок пит-стопа из гонки «Формула-1». За считаные секунды машина отрывается от земли, несколько человек проводят какие-то манипуляции, и автомобиль снова касается колесами асфальта. Вот только ни о каком скоростном обслуживании здесь речи не идет. На кадрах – очень быстрое и дерзкое преступление – кража катализатора. Преступный тренд, который ранее накрыл Европу, США и Россию, докатился и до нашей страны.
За что вы задержаны?
За кражу катализатора.
Где совершали хищения?
В городе Минске.
Сколько хищений совершили?
Около 10.
С каких автомашин похищали?
Honda, Mazda.
Куда девали похищенное?
Сдавали.
Тимофей Дорошевич, начальник отдела управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:
С конца прошлого года на территории Минска участились случаи хищения катализаторов от различных марок автомобилей. Преимущественно это были автомобили японского производства – Mazda, Mitsubishi, Honda. Эти кражи совершаются в основном в ночное время с неохраняемых парковок и в слабо освещенных местах.
Сергей, владелец СТО:
В Беларуси это появилось примерно года полтора-два назад, первые позывы пошли. То есть начали воровать на каршеринговых машинах: берут машину в прокат, где-то едут, быстренько делают. Хитрых приспособлений, инструмента особо-то и не надо – до 5 минут, и катализатор снят.
Для того чтобы понимать, зачем крадут катализаторы, важно знать, что это такое. Если совсем на пальцах, каталитический нейтрализатор – это устройство, которое располагается в системе выхлопа автомобиля и снижает выброс вредных газов. Но для преступников важно другое. Внутри катализатора есть драгоценные металлы – золото, палладий, платина, родий… Всего несколько граммов, а стоимость может доходить до 1 000 долларов.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Причину преступной популярности катализаторов нужно искать на мировых биржах. Например, 1 грамм золота сегодня стоит порядка 135 рублей, палладия – 145 рублей, а родия – больше 1 000. Вместе с ростом мировых цен на драгметаллы растет и стоимость катализаторов, причем как новых, так и б/ушных. В среднем в катализаторе современного автомобиля может содержаться от 1 до 3 граммов драгоценных металлов.
Воруют катализаторы за считаные секунды, в основном работают группой из двух-трех человек, обычно вечером. Один поднимает машину домкратом, а второй залезает под нее и электропилой обрезает трубу. Никаких специнструментов, особых знаний и умений не нужно. Несколько минут – и как минимум сотня долларов в руках у преступников.
Тимофей Дорошевич:
У нас есть официальные скупки, которые принимают катализатор. И они, соответственно, оценивают катализатор, когда им приносят. У них есть спектрометр, они оценивают по количеству содержания драгоценных металлов. Наибольшее содержание драгметаллов как раз в японских марках.
Сергей, владелец СТО:
Mitsubishi, Kia, Hyundai. Toyota Prius, вообще все гибридные автомобили – на них катализаторы очень дорогостоящие. С Toyota Prius до 1 000 долларов, к примеру, все остальные марки надо рассматривать индивидуально.
Если у вас не японский или корейский автомобиль, не спешите расслабляться. Преступники не всегда руководствуются в выборе «жертвы» только ее маркой. Например, в июне в Минске была задержана группа молодых людей, которые умышленно выбирали машины, пораженные коррозией.
Тимофей Дорошевич:
Они специально выбирали те автомобили, которые долго стоят. То есть смотрели на тормозные диски, колодки: там, где есть следы ржавчины – значит, они понимали, что автомобиль долго стоит и им никто не пользуется. Если с него совершить хищение, владелец может обнаружить и через неделю, и через две, и через месяц. Соответственно, позже обратиться в милицию, и их труднее будет изобличить в преступной деятельности.
Однако правоохранители довольно успешно и быстро находят любителей легкой наживы. На сегодня установлено четыре преступные группы, которые совершили порядка 30 хищений катализаторов. Возраст злоумышленников абсолютно разный – от 20 до 45 лет. Но объединяет их всех одно – желание получить быстрые деньги.
Алеся Батуро, заместитель начальника 1-го следственного отделения Октябрьского РОСК Минска:
Как ни странно, причина у всех одна – все поясняют, что нет денег на какие-то личные нужды. Кто-то совершал эти преступления для того, чтобы оплачивать квартиру, помочь содержать свою девушку, кто-то – просто потому, что у него нет денег.
Как узнать, что у вас срезали катализатор? Все просто – вы это услышите. Вместо привычного звука автомобиль в прямом смысле слова начнет реветь. А в дополнение к басу из-под машины может валить дым и чувствоваться сильный запах выхлопных газов. Если все симптомы налицо, остается только заглянуть под днище и убедиться, что катализатор отсутствует. Дальше – вызывайте милицию.
Владимир Лукша, заместитель директора СТО:
Мы сталкиваемся с такими людьми раз, два, три в месяц. Обычно обращения от людей: «Здравствуйте, у меня вырезали катализатор, что мне делать?» Еще год-два назад мы о таком даже и не знали. Первый раз, когда мне позвонили, я немножко был в шоке: как, взяли и с автомобиля живьем выдрали катализатор? Есть же ведь такие автомобили, которые без катализатора банально и техосмотр не пройдут – владельцу придется изрядно потратиться на его установку.
Можно ли защитить свою машину от кражи катализатора – вопрос скорее риторический. Конечно, самый верный способ – ставить машину в гараже или на охраняемой стоянке. Однако не у всех есть такая возможность. Поэтому правоохранители советуют хотя бы не проявлять беспечность по отношению к собственному авто.
Тимофей Дорошевич:
Все достаточно просто – по возможности помещать автомобиль на охраняемые стоянки, ставить автомобиль на освещенных участках и под камерами видеонаблюдения, оборудовать охранными сигнализациями. Если автомобиль оборудован сигнализацией, то, когда машина поднимается, она начинает пищать. Естественно, преступники не будут совершать хищение.
Судя по резкому увеличению числа краж, преступники нащупали настоящую золотую жилу в буквальном и переносном смысле. Ведь продать краденый катализатор проще простого. Достаточно вбить в поисковик «скупка катализаторов» или «продать катализатор», и перед глазами появятся сотни ссылок. На таких «рынках» никто не проверяет документы, более того, покупатель сам приедет за катализатором и привезет деньги вору.
Вот только стоить такая услуга может очень дорого. За сбыт материальных ценностей, добытых преступным путем, в нашей стране предусмотрено до 6 лет тюрьмы. Плюс еще 5 за кражу, совершенную группой лиц. Стоит ли грамм золота или палладия дороже собственной свободы? Каждый потенциальный преступник должен решить сам.
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