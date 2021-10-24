Кража катализаторов: как это происходит, зачем они нужны и что делать, если срезали с вашей машины?

Новости Беларуси. В Беларуси появился новый преступный тренд – кражи автомобильных катализаторов. Эти детали содержат благородные металлы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такие случаи фиксируются в США, Евросоюзе и России. Только за последние несколько месяцев в Минске задержали уже четыре преступные группы. Орудуют они домкратом, а кражи совершают с завидной скоростью. Сергей Шуманский изучил тонкости этого дела.

С первого взгляда может показаться, что на видео отрывок пит-стопа из гонки «Формула-1». За считаные секунды машина отрывается от земли, несколько человек проводят какие-то манипуляции, и автомобиль снова касается колесами асфальта. Вот только ни о каком скоростном обслуживании здесь речи не идет. На кадрах – очень быстрое и дерзкое преступление – кража катализатора. Преступный тренд, который ранее накрыл Европу, США и Россию, докатился и до нашей страны.

За что вы задержаны?

За кражу катализатора.

Где совершали хищения?

В городе Минске.

Сколько хищений совершили?

Около 10.

С каких автомашин похищали?

Honda, Mazda.

Куда девали похищенное?

Сдавали.

Тимофей Дорошевич, начальник отдела управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

С конца прошлого года на территории Минска участились случаи хищения катализаторов от различных марок автомобилей. Преимущественно это были автомобили японского производства – Mazda, Mitsubishi, Honda. Эти кражи совершаются в основном в ночное время с неохраняемых парковок и в слабо освещенных местах.

Сергей, владелец СТО:

В Беларуси это появилось примерно года полтора-два назад, первые позывы пошли. То есть начали воровать на каршеринговых машинах: берут машину в прокат, где-то едут, быстренько делают. Хитрых приспособлений, инструмента особо-то и не надо – до 5 минут, и катализатор снят.

Для того чтобы понимать, зачем крадут катализаторы, важно знать, что это такое. Если совсем на пальцах, каталитический нейтрализатор – это устройство, которое располагается в системе выхлопа автомобиля и снижает выброс вредных газов. Но для преступников важно другое. Внутри катализатора есть драгоценные металлы – золото, палладий, платина, родий… Всего несколько граммов, а стоимость может доходить до 1 000 долларов.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Причину преступной популярности катализаторов нужно искать на мировых биржах. Например, 1 грамм золота сегодня стоит порядка 135 рублей, палладия – 145 рублей, а родия – больше 1 000. Вместе с ростом мировых цен на драгметаллы растет и стоимость катализаторов, причем как новых, так и б/ушных. В среднем в катализаторе современного автомобиля может содержаться от 1 до 3 граммов драгоценных металлов.

Воруют катализаторы за считаные секунды, в основном работают группой из двух-трех человек, обычно вечером. Один поднимает машину домкратом, а второй залезает под нее и электропилой обрезает трубу. Никаких специнструментов, особых знаний и умений не нужно. Несколько минут – и как минимум сотня долларов в руках у преступников.

Тимофей Дорошевич:

У нас есть официальные скупки, которые принимают катализатор. И они, соответственно, оценивают катализатор, когда им приносят. У них есть спектрометр, они оценивают по количеству содержания драгоценных металлов. Наибольшее содержание драгметаллов как раз в японских марках.

Сергей, владелец СТО:

Mitsubishi, Kia, Hyundai. Toyota Prius, вообще все гибридные автомобили – на них катализаторы очень дорогостоящие. С Toyota Prius до 1 000 долларов, к примеру, все остальные марки надо рассматривать индивидуально.

Если у вас не японский или корейский автомобиль, не спешите расслабляться. Преступники не всегда руководствуются в выборе «жертвы» только ее маркой. Например, в июне в Минске была задержана группа молодых людей, которые умышленно выбирали машины, пораженные коррозией.

Тимофей Дорошевич:

Они специально выбирали те автомобили, которые долго стоят. То есть смотрели на тормозные диски, колодки: там, где есть следы ржавчины – значит, они понимали, что автомобиль долго стоит и им никто не пользуется. Если с него совершить хищение, владелец может обнаружить и через неделю, и через две, и через месяц. Соответственно, позже обратиться в милицию, и их труднее будет изобличить в преступной деятельности.

Однако правоохранители довольно успешно и быстро находят любителей легкой наживы. На сегодня установлено четыре преступные группы, которые совершили порядка 30 хищений катализаторов. Возраст злоумышленников абсолютно разный – от 20 до 45 лет. Но объединяет их всех одно – желание получить быстрые деньги.

Алеся Батуро, заместитель начальника 1-го следственного отделения Октябрьского РОСК Минска:

Как ни странно, причина у всех одна – все поясняют, что нет денег на какие-то личные нужды. Кто-то совершал эти преступления для того, чтобы оплачивать квартиру, помочь содержать свою девушку, кто-то – просто потому, что у него нет денег.

Как узнать, что у вас срезали катализатор? Все просто – вы это услышите. Вместо привычного звука автомобиль в прямом смысле слова начнет реветь. А в дополнение к басу из-под машины может валить дым и чувствоваться сильный запах выхлопных газов. Если все симптомы налицо, остается только заглянуть под днище и убедиться, что катализатор отсутствует. Дальше – вызывайте милицию.

Владимир Лукша, заместитель директора СТО:

Мы сталкиваемся с такими людьми раз, два, три в месяц. Обычно обращения от людей: «Здравствуйте, у меня вырезали катализатор, что мне делать?» Еще год-два назад мы о таком даже и не знали. Первый раз, когда мне позвонили, я немножко был в шоке: как, взяли и с автомобиля живьем выдрали катализатор? Есть же ведь такие автомобили, которые без катализатора банально и техосмотр не пройдут – владельцу придется изрядно потратиться на его установку.

Можно ли защитить свою машину от кражи катализатора – вопрос скорее риторический. Конечно, самый верный способ – ставить машину в гараже или на охраняемой стоянке. Однако не у всех есть такая возможность. Поэтому правоохранители советуют хотя бы не проявлять беспечность по отношению к собственному авто.

Тимофей Дорошевич:

Все достаточно просто – по возможности помещать автомобиль на охраняемые стоянки, ставить автомобиль на освещенных участках и под камерами видеонаблюдения, оборудовать охранными сигнализациями. Если автомобиль оборудован сигнализацией, то, когда машина поднимается, она начинает пищать. Естественно, преступники не будут совершать хищение.