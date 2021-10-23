В Брестской области горела пойма реки. Подозревают поджог

Новости Беларуси. Почти сутки борьбы с огнем. Крупный пожар 22 октября тушили в Споровском лесничестве Ивацевичского лесхоза. Горела пойма реки Ясельда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тушении были задействованы 60 должностных лиц государственной лесной охраны и почти десяток единиц техники, в том числе три пожарных автомобиля, снегоболотоход, два лесопожарных модуля и квадрокоптер. Площадь пожара пока уточняется. Что стало причиной – неизвестно. Специалисты не исключают и версию поджога.