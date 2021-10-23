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В Брестской области горела пойма реки. Подозревают поджог

23 октября 2021 13:57
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Новости Беларуси. Почти сутки борьбы с огнем. Крупный пожар 22 октября тушили в Споровском лесничестве Ивацевичского лесхоза. Горела пойма реки Ясельда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области горела пойма реки. Подозревают поджог-1

В тушении были задействованы 60 должностных лиц государственной лесной охраны и почти десяток единиц техники, в том числе три пожарных автомобиля, снегоболотоход, два лесопожарных модуля и квадрокоптер. Площадь пожара пока уточняется. Что стало причиной – неизвестно. Специалисты не исключают и версию поджога.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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