Прямой эфир

На пожаре в городском посёлке Шумилино погибли двое мужчин

11 октября 2019 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 10 октября около одиннадцати вечера в городском посёлке Шумилино произошёл пожар в частном доме.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили задымление внутри здания. В доме проживают 65-летний пенсионер и его 57-летний знакомый. Во время пожара оба были дома.

На пожаре в городском посёлке Шумилино погибли двое мужчин-1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Младший из мужчин сам вышел наружу и не пострадал. Хозяина дома спасатели обнаружили на полу в комнате, он был без сознания, и вынесли его на улицу. Подразделения МЧС проводили реанимационные мероприятия, после чего передали пострадавшего медикам, но те констатировали смерть мужчины.

В той же комнате, где находился пенсионер, был обнаружен ещё один мужчина без сознания. 48-летнего гражданина вынесли наружу и передали бригаде скорой помощи, однако гражданин погиб.

По словам соседей, накануне пожара мужчины употребляли алкоголь.

На пожаре в городском посёлке Шумилино погибли двое мужчин-4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Огнём повреждено имущество, потолочное перекрытие, закопчены стены.

Рассматриваемая версия загорания – неосторожность при курении.

На прошлой неделе в Могилёве произошёл пожар в одной из квартир.

Погибли два человека – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В аварии в Калужской области погибли пять жителей Беларуси
11 октября 2019 06:39

В аварии в Калужской области погибли пять жителей Беларуси

В Минске открытым пламенем горела фура Scania
10 октября 2019 15:39

В Минске открытым пламенем горела фура Scania

В Ошмянском районе маршрутка с пассажирами врезалась во встречный автомобиль
10 октября 2019 14:02

В Ошмянском районе маршрутка с пассажирами врезалась во встречный автомобиль