На пожаре в городском посёлке Шумилино погибли двое мужчин

Новости Беларуси. 10 октября около одиннадцати вечера в городском посёлке Шумилино произошёл пожар в частном доме.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили задымление внутри здания. В доме проживают 65-летний пенсионер и его 57-летний знакомый. Во время пожара оба были дома.
Младший из мужчин сам вышел наружу и не пострадал. Хозяина дома спасатели обнаружили на полу в комнате, он был без сознания, и вынесли его на улицу. Подразделения МЧС проводили реанимационные мероприятия, после чего передали пострадавшего медикам, но те констатировали смерть мужчины.
В той же комнате, где находился пенсионер, был обнаружен ещё один мужчина без сознания. 48-летнего гражданина вынесли наружу и передали бригаде скорой помощи, однако гражданин погиб.
По словам соседей, накануне пожара мужчины употребляли алкоголь.
Огнём повреждено имущество, потолочное перекрытие, закопчены стены.
Рассматриваемая версия загорания – неосторожность при курении.
На прошлой неделе в Могилёве произошёл пожар в одной из квартир.
Погибли два человека – подробнее здесь.