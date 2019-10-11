На пожаре в городском посёлке Шумилино погибли двое мужчин

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили задымление внутри здания. В доме проживают 65-летний пенсионер и его 57-летний знакомый. Во время пожара оба были дома.

Младший из мужчин сам вышел наружу и не пострадал. Хозяина дома спасатели обнаружили на полу в комнате, он был без сознания, и вынесли его на улицу. Подразделения МЧС проводили реанимационные мероприятия, после чего передали пострадавшего медикам, но те констатировали смерть мужчины.

В той же комнате, где находился пенсионер, был обнаружен ещё один мужчина без сознания. 48-летнего гражданина вынесли наружу и передали бригаде скорой помощи, однако гражданин погиб.

По словам соседей, накануне пожара мужчины употребляли алкоголь.