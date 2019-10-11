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В Гомеле устанавливают личность мужчины, который ничего не помнит о себе

11 октября 2019 13:31
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Новости Беларуси. В Гомеле устанавливают личность мужчины.

По информации УВД Гомельского облисполкома, ночью 11 октября на пр. Космонавтов был обнаружен мужчина без документов. Он не помнит свои фамилию, имя и отчество, а также место проживания и место рождения.

В Гомеле устанавливают личность мужчины, который ничего не помнит о себе-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Мужчина выглядит на 35-40 лет, его рост достигает 175-180 сантиметров. У мужчины голубые глаза и русые волосы.

Если вы узнаете человека на фото или владеете информацией о нем, сообщите информацию по телефонам: +375 29 388-25-02, 8 (0232) 67-37-27 или 102.

 

# Пропавшие люди # происшествия

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