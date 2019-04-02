На пожаре в Хойниках хозяина горевшей квартиры спасали через окно
Новости Беларуси. Ночью 2 апреля в Хойниках произошёл пожар в многоквартирной двухэтажке.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей квартира на первом этаже горела открытым пламенем. Хозяина жилплощади подразделения МЧС нашли на диване в не горящей комнате.
Гражданина вынесли на воздух через окно, позже его осмотрели медики, которые приняли решение госпитализировать пострадавшего с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Из здания были эвакуированы 6 взрослых и ребёнок.
Пожар был потушен. Огнём уничтожено имущество в комнате. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
Весной 2019 года в Светлогорске горела квартира в девятиэтажке.
Один человек был спасён, восемь – эвакуированы (подробности здесь).