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На пожаре в Хойниках хозяина горевшей квартиры спасали через окно

02 апреля 2019 08:52
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Новости Беларуси. Ночью 2 апреля в Хойниках произошёл пожар в многоквартирной двухэтажке.  

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей квартира на первом этаже горела открытым пламенем. Хозяина жилплощади подразделения МЧС нашли на диване в не горящей комнате.  

На пожаре в Хойниках хозяина горевшей квартиры спасали через окно-1

Фото: МЧС Беларуси  

Гражданина вынесли на воздух через окно, позже его осмотрели медики, которые приняли решение госпитализировать пострадавшего с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».  

На пожаре в Хойниках хозяина горевшей квартиры спасали через окно-4

Фото: МЧС Беларуси  

Из здания были эвакуированы 6 взрослых и ребёнок.  

Пожар был потушен. Огнём уничтожено имущество в комнате. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.  

На пожаре в Хойниках хозяина горевшей квартиры спасали через окно-7

Фото: МЧС Беларуси  

Весной 2019 года в Светлогорске горела квартира в девятиэтажке. 

Один человек был спасён, восемь – эвакуированы (подробности здесь).  

# Пожар # происшествия

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