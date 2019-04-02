В Лиде умер учащийся 10 класса отделения тяжёлой атлетики

Новости Беларуси. В Лиде умер юный спортсмен, парню стало плохо после плановой тренировки.

Как сообщает Министерство спорта и туризма, погибшим является учащийся 10 класса отделения тяжёлой атлетики Андрей Дорохович филиала учреждения образования «Гродненское государственное училище олимпийского резерва».

Когда юноше стало плохо, ему была срочно вызвана «скорая», однако медработники не смогли спасти жизнь молодого спортсмена.

По факту смерти учащегося проводятся следственные мероприятия.

В Министерстве принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Как уточняет БЕЛТА, трагедия случилась вечером 1 апреля.