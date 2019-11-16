На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину
Новости Беларуси. 15 ноября около восьми вечера в Витебске произошёл пожар в квартире одной из пятиэтажек по проспекту Победы.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели дым, который шёл из окна на четвёртом этаже. Когда случилось загорание, в помещении находился 41-летний хозяин жилплощади.
Входная металлическая дверь в квартиру была заперта, поэтому подразделениям МЧС пришлось вскрывать её. Мужчина был обнаружен и выведен в безопасное место. После осмотра медики госпитализировали спасённого с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Пожар потушен, огнём повреждено имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности владельца жилплощади при курении.
На прошлой неделе в Петриковском районе работник МЧС спас на пожаре трёх человек.
Мужчина стал очевидцем происшествия в свой выходной – подробнее здесь.