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На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину

16 ноября 2019 06:50
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Новости Беларуси. 15 ноября около восьми вечера в Витебске произошёл пожар в квартире одной из пятиэтажек по проспекту Победы. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели дым, который шёл из окна на четвёртом этаже. Когда случилось загорание, в помещении находился 41-летний хозяин жилплощади. 

На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину-1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Входная металлическая дверь в квартиру была заперта, поэтому подразделениям МЧС пришлось вскрывать её. Мужчина был обнаружен и выведен в безопасное место. После осмотра медики госпитализировали спасённого с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». 

На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину-4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Пожар потушен, огнём повреждено имущество в квартире, закопчены стены и потолок. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности владельца жилплощади при курении. 

На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину-7

Фото: Витебское ОУМЧС 

На прошлой неделе в Петриковском районе работник МЧС спас на пожаре трёх человек.

Мужчина стал очевидцем происшествия в свой выходной – подробнее здесь

# Пожар # происшествия

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