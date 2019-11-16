На пожаре в Витебске подразделения МЧС спасли мужчину

Новости Беларуси. 15 ноября около восьми вечера в Витебске произошёл пожар в квартире одной из пятиэтажек по проспекту Победы.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели дым, который шёл из окна на четвёртом этаже. Когда случилось загорание, в помещении находился 41-летний хозяин жилплощади.