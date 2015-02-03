На пожаре в Гомельской области восьмиклассник спас себя, маму и трёх племянников

Новости Беларуси. На Гомельщине 3 февраля благодаря решительным действиям 13-летнего парня удалось избежать трагедии. На пожаре восьмиклассник спас себя, маму и трёх племянников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверо несовершеннолетних детей под присмотром женщины-инвалида оказались в огненной западне. Пожар начался в кладовке и отрезал для людей все пути на улицу.

Соседи ещё не успели заметить дым, как дети по телефону попросили о помощи. Герой дня - восьмиклассник Семён Антипов - говорит: что и как делать не задумывался ни на минуту. Всё давно было известно с уроков ОБЖ.

Семён Антипов:

Рукав намочил, чтобы дышать через него. Нагнулся, внизу меньше дыма. Дышать легче. Даше сказал звонить дяде Пете, а сам маму на балкон выносил, чтоб не задохнулась.

До ближайшей пожарной части от места ЧП не больше километра. Пожарные прибыли практически мгновенно, но к этому времени квартира была полностью в дыму. Чем бы всё закончилось для пострадавших, если бы они растерялись, не знает никто. Пожарных тринадцатилетний Семён с мамой-инвалидом и племянниками встречал уже в безопасности - на балконе.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

В Хойниках дети поступили в точном соответствии с нашим алгоритмом. Закрыли дверь, сами эвакуировались на балкон. Всё сделали правильно.

С помощью пожарной лестницы спасатели спустили детей на землю. Пока взрослые приведут жилище в порядок, несколько дней они поживут в местном социально-педагогическом центре. Сестра Семёна Анна, она же — мама трёх спасённых им детей - в момент опасности находилась в больнице. Сейчас ей предстоит привести разорённую огнём квартиру в порядок.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомельская область.