Сторож фермы в Гомельской области погиб на пожаре из-за халатности своего руководства

Новости Беларуси. На одной из ферм в Гомельской области трагедии из-за пожара избежать не удалось. На протяжении трех лет руководство этого предприятия фактически игнорировало противопожарные предписания инспекторов МЧС. В результате погиб мужчина, работавший сторожем на ферме.

Погибший мужчина злоупотреблял спиртным, за что и был уволен еще несколько недель назад. Но факт есть факт. В ту роковую ночь, когда проводка «закоротила», он был единственным человеком на ферме.

Бытовое помещение, где произошла трагедия, больше напоминает печную топку. Задымление здесь, как выяснили эксперты, произошло в результате горения электропроводки. Возможно, шансов выжить у сторожа было бы гораздо больше, если бы здесь было установлено элементарное устройство – пожарный извещатель – стоимостью около 100 тысяч белорусских рублей. Однако этого сделано не было.

На пожарную безопасность в КСУП «Комаровичи» тратить деньги не привыкли. Разве что на штрафы за невыполнение предписаний инспекторов МЧС.

Последняя проверка выявила на объектах сельхозпредприятия больше полусотни серьезных нарушений. В установленные сроки из «Комаровичей» пришло письмо с отчетом о проделанной работе. Но на поверку оказалось: сделано все только на бумаге. К штрафам должностных лиц привлекали в судебном порядке.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Ни одно из зданий, ни одно из сооружений не было обеспечено средствами первичного пожаротушения, были проблемы в защите от молний, в водоснабжении. В общем, целый ряд нарушений. В электробезопасности были большие нарушения. Мы привлекали к административной ответственности и бригадира электробригады, и инженера по технике безопасности. Если подтвердится экспертами, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки и человек погиб именно из-за этого, то можно сказать, что смерть этого человека лежит именно на бывшем руководстве этого предприятия.

Как выяснилось, руководство в «Комаровичах» сегодня отсутствует. Бывший директор хозяйства, по всей видимости, допускал приписки не только в делах пожарной безопасности.

В конце 2014 года контракт с ним расторгли в связи с невыполнением прогнозных показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Волотовский, заместитель председателя Петриковского райисполкома:

С предыдущим руководителем данного предприятия трудовые отношения были расторгнуты в ноябре прошлого года. На данный момент человек не занимает никаких руководящих должностей.

Электропроводка на ферме и сегодня не выглядит надежной. Ремонт явно обойдется не в один десяток миллионов рублей. При таком положении дел понятно, почему отдельным руководителям проще заплатить мизерный штраф. Только вот куда приводят такие легкие пути, всем хорошо известно.