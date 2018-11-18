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На пожаре в деревне под Гродно погибли четыре человека

18 ноября 2018 07:10
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Новости Беларуси. 18 ноября около часа ночи в деревне Вертелишки Гродненского района мужчина проснулся из-за треска горевшей кровати. Гражданин немедленно позвонил пожарным.  

На пожаре в деревне под Гродно погибли четыре человека-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей деревянное здание горело открытым пламенем. Во время тушения пожара под обломками конструкций были найдены тела супругов, которым принадлежал дом, а также 36-летней и 33-летней женщин.  

На пожаре в деревне под Гродно погибли четыре человека-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

41-летний сын хозяев и ещё один мужчина смогли выбраться из дома до приезда спасателей. Первый с ожогами 1-2 степени лица, шеи, обеих кистей (10% тела) доставлен в реанимацию.  

На пожаре в деревне под Гродно погибли четыре человека-7

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Установлено, что накануне происшествия в доме гостила компания местных жителей. Вечером часть гостей ушла, а три человека остались ночевать.  

На пожаре в деревне под Гродно погибли четыре человека-10

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Огнём уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное курение. Подробности выяснят специалисты СК и судмедэксперты.  

На пожаре в деревне под Гродно погибли четыре человека-13

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Осенью 2018 года горел деревянный жилой дом в Ивацевичском районе. 

Погибла 60-летняя хозяйка – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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