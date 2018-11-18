На пожаре в деревне под Гродно погибли четыре человека

Новости Беларуси. 18 ноября около часа ночи в деревне Вертелишки Гродненского района мужчина проснулся из-за треска горевшей кровати. Гражданин немедленно позвонил пожарным.
Новости Беларуси. 18 ноября около часа ночи в деревне Вертелишки Гродненского района мужчина проснулся из-за треска горевшей кровати. Гражданин немедленно позвонил пожарным.
Фото: Гродненское ОУМЧС
Как сообщает Гродненское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей деревянное здание горело открытым пламенем. Во время тушения пожара под обломками конструкций были найдены тела супругов, которым принадлежал дом, а также 36-летней и 33-летней женщин.
Фото: Гродненское ОУМЧС
41-летний сын хозяев и ещё один мужчина смогли выбраться из дома до приезда спасателей. Первый с ожогами 1-2 степени лица, шеи, обеих кистей (10% тела) доставлен в реанимацию.
Фото: Гродненское ОУМЧС
Установлено, что накануне происшествия в доме гостила компания местных жителей. Вечером часть гостей ушла, а три человека остались ночевать.
Фото: Гродненское ОУМЧС
Огнём уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное курение. Подробности выяснят специалисты СК и судмедэксперты.
Фото: Гродненское ОУМЧС
Осенью 2018 года горел деревянный жилой дом в Ивацевичском районе.
Погибла 60-летняя хозяйка – подробнее здесь.