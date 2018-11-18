На пожаре в деревне под Гродно погибли четыре человека

Новости Беларуси. 18 ноября около часа ночи в деревне Вертелишки Гродненского района мужчина проснулся из-за треска горевшей кровати. Гражданин немедленно позвонил пожарным.

Фото: Гродненское ОУМЧС

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей деревянное здание горело открытым пламенем. Во время тушения пожара под обломками конструкций были найдены тела супругов, которым принадлежал дом, а также 36-летней и 33-летней женщин.

Фото: Гродненское ОУМЧС

41-летний сын хозяев и ещё один мужчина смогли выбраться из дома до приезда спасателей. Первый с ожогами 1-2 степени лица, шеи, обеих кистей (10% тела) доставлен в реанимацию.

Фото: Гродненское ОУМЧС

Установлено, что накануне происшествия в доме гостила компания местных жителей. Вечером часть гостей ушла, а три человека остались ночевать.

Фото: Гродненское ОУМЧС

Огнём уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное курение. Подробности выяснят специалисты СК и судмедэксперты.

Фото: Гродненское ОУМЧС