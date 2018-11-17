На могилёвской трассе грузовик насмерть сбил покупавшего «омывайку» мужчину

Новости Беларуси. На могилёвской трассе грузовик сбил вышедшего из машины совершить покупку водителя.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, мужчина съехал на обочину, чтобы купить у торговавших там людей стеклоомывающую жидкость.

Когда гражданин вышел из автомобиля и наклонился в сторону проезжей части, чтобы изучить товар, на него наехал грузовик. Мужчина погиб на месте, а грузовик продолжил движение и врезался в припаркованную легковушку погибшего.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Осенью 2018 года в Кобринском районе мужчину насмерть переехали два автомобиля.