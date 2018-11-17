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На могилёвской трассе грузовик насмерть сбил покупавшего «омывайку» мужчину

17 ноября 2018 06:49
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Новости Беларуси. На могилёвской трассе грузовик сбил вышедшего из машины совершить покупку водителя.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, мужчина съехал на обочину, чтобы купить у торговавших там людей стеклоомывающую жидкость.  

Когда гражданин вышел из автомобиля и наклонился в сторону проезжей части, чтобы изучить товар, на него наехал грузовик. Мужчина погиб на месте, а грузовик продолжил движение и врезался в припаркованную легковушку погибшего.  

Обстоятельства происшествия устанавливаются.  

Осенью 2018 года в Кобринском районе мужчину насмерть переехали два автомобиля. 

Гражданин лежал на проезжей части – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

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