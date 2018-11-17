Под Гомелем задержан охотившийся в деревне на зайца мужчина

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, женщина рассказала, что неизвестный с ружьём вышел из зарослей малины со стороны поля и пошёл по огороду, стреляя в направлении домов. Звонившая добавила, что одна из пуль пролетела мимо неё и попала в гараж.

К месту незамедлительно выехали ближайшие наряды ГАИ, также были привлечены сотрудники ОМОНа. Прибывшие правоохранители начали поиски стрелка. Через некоторое время был замечен мужчина, приметы которого совпадали с описанными женщиной.

Гражданин был в камуфлированной одежде с рюкзаком и ружьём. Подозреваемого задержали, его личность установлена. Неизвестный оказался 43-летним безработным гомельчанином.

По предварительным сведениям, у него есть документы на ношение и хранение охотничьего ружья, а также охотничья путёвка. Сегодня мужчина охотился на зайца, но не учёл, что нельзя стрелять вблизи населённого пункта. Расстояние от крайнего строения должно составлять минимум 200 метров.