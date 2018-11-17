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Под Гомелем задержан охотившийся в деревне на зайца мужчина

17 ноября 2018 14:11
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Новости Беларуси. Утром 17 ноября в милицию позвонила жительница деревни Коровышень Гомельского района.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, женщина рассказала, что неизвестный с ружьём вышел из зарослей малины со стороны поля и пошёл по огороду, стреляя в направлении домов. Звонившая добавила, что одна из пуль пролетела мимо неё и попала в гараж.  

Под Гомелем задержан охотившийся в деревне на зайца мужчина-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

К месту незамедлительно выехали ближайшие наряды ГАИ, также были привлечены сотрудники ОМОНа. Прибывшие правоохранители начали поиски стрелка. Через некоторое время был замечен мужчина, приметы которого совпадали с описанными женщиной.  

Гражданин был в камуфлированной одежде с рюкзаком и ружьём. Подозреваемого задержали, его личность установлена. Неизвестный оказался 43-летним безработным гомельчанином.  

По предварительным сведениям, у него есть документы на ношение и хранение охотничьего ружья, а также охотничья путёвка. Сегодня мужчина охотился на зайца, но не учёл, что нельзя стрелять вблизи населённого пункта. Расстояние от крайнего строения должно составлять минимум 200 метров.  

Под Гомелем задержан охотившийся в деревне на зайца мужчина-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

К слову, зайца охотник подстрелил, забрал его и ушёл в лес. Там он освежевал животное, положил его в рюкзак и вернулся в деревню, где был задержан.  

Обстоятельства произошедшего выясняются.  

На неделе в Брестском районе по подозрению в охоте на зубра были задержаны три местных жителя. 

У мужчин изъяли оружие и боеприпасы – подробнее здесь.  

# Охота в Беларуси # происшествия

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