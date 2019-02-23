На пожаре в квартире по проспекту Любимова погибла 43-летняя женщина
Новости Беларуси. 23 февраля около часа ночи в Минске произошёл пожар в квартире по проспекту Любимова.
По сведениям Минского ГУМЧС, об идущем из окна квартиры на третьем этаже девятиэтажки сообщили проходившие мимо люди. Прибывшие на вызов спасатели выяснили, что загорелось имущество в кухне однушки.
Металлическая дверь в квартиру была заперта, подразделениям МЧС потребовалось её вскрывать. Войдя в помещение, на полу жилой комнаты спасатели обнаружили 46-летнего хозяина квартиры, который проживает вместе с супругой.
Находившегося без сознания мужчину вынесли на улицу и передали медикам. Гражданин был госпитализирован с диагнозом «термоингаляционная травма, алкогольное опьянение».
В кухне было обнаружено обгоревшее тело 43-летней жены мужчины.
Пламенем повреждено имущество в кухне на площади 8 кв. метров, закопчена квартира. Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнём при курении погибшей.
Зимой 2019 года под Слуцком в одном из домов случился пожар.
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