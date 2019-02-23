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На пожаре в квартире по проспекту Любимова погибла 43-летняя женщина

23 февраля 2019 13:42
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Новости Беларуси. 23 февраля около часа ночи в Минске произошёл пожар в квартире по проспекту Любимова.  

По сведениям Минского ГУМЧС, об идущем из окна квартиры на третьем этаже девятиэтажки сообщили проходившие мимо люди. Прибывшие на вызов спасатели выяснили, что загорелось имущество в кухне однушки.  

На пожаре в квартире по проспекту Любимова погибла 43-летняя женщина-1

Фото: Минское ГУМЧС  

Металлическая дверь в квартиру была заперта, подразделениям МЧС потребовалось её вскрывать. Войдя в помещение, на полу жилой комнаты спасатели обнаружили 46-летнего хозяина квартиры, который проживает вместе с супругой.  

На пожаре в квартире по проспекту Любимова погибла 43-летняя женщина-4

Фото: Минское ГУМЧС  

Находившегося без сознания мужчину вынесли на улицу и передали медикам. Гражданин был госпитализирован с диагнозом «термоингаляционная травма, алкогольное опьянение».  

В кухне было обнаружено обгоревшее тело 43-летней жены мужчины.  

На пожаре в квартире по проспекту Любимова погибла 43-летняя женщина-7

Фото: Минское ГУМЧС  

Пламенем повреждено имущество в кухне на площади 8 кв. метров, закопчена квартира. Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнём при курении погибшей.  

Зимой 2019 года под Слуцком в одном из домов случился пожар.  

Погиб 94-летний мужчина – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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