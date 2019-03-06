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В Минской области задержали россиянина, который полгода прятал дочку от бывшей жены

06 марта 2019 18:26
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Новости Беларуси. В агрогородке Сеница задержан россиянин, который незаконно прятал 4-летнюю дочь от бывшей жены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области задержали россиянина, который полгода прятал дочку от бывшей жены-1

Известно, что судебные споры в паре начались буквально со дня рождения ребенка. Впервые в стенах высшей инстанции дело рассматривали три года назад. Девочка должна была жить вместе с отцом. Через несколько месяцев положительное решение было принято в сторону матери, которая находится в Московской области.

В Минской области задержали россиянина, который полгода прятал дочку от бывшей жены-4

Однако такой утвержденный факт 41-летнего мужчину не устроил. Он самостоятельно и без разрешения вывез девочку в Беларусь и скрывал ее около полугода. Помощь в поиске ребенка российским правоохранителям оказали коллеги из Минска.

В Минской области задержали россиянина, который полгода прятал дочку от бывшей жены-7

# Дети и родители # происшествия # Фотофакт

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