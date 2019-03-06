В Минской области задержали россиянина, который полгода прятал дочку от бывшей жены

Новости Беларуси. В агрогородке Сеница задержан россиянин, который незаконно прятал 4-летнюю дочь от бывшей жены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Известно, что судебные споры в паре начались буквально со дня рождения ребенка. Впервые в стенах высшей инстанции дело рассматривали три года назад. Девочка должна была жить вместе с отцом. Через несколько месяцев положительное решение было принято в сторону матери, которая находится в Московской области.