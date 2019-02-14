У россиянина под Минском изъяли свыше 1000 литров безакцизного алкоголя

Новости Беларуси. Россиянин продавал под Минском безакцизный алкоголь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

34-летнего безработного мужчину задержали сотрудники милиции на трассе Логойск–Минск около автозаправки. Он продавал спиртные напитки без специального разрешения.

Всего было изъято свыше 1000 литров водки на сумму около 12 тысяч рублей. За незаконную предпринимательскую деятельность мужчине грозит штраф до 2500 рублей с конфискацией алкогольных запасов.