Прямой эфир

У россиянина под Минском изъяли свыше 1000 литров безакцизного алкоголя

14 февраля 2019 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Россиянин продавал под Минском безакцизный алкоголь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

У россиянина под Минском изъяли свыше 1000 литров безакцизного алкоголя-1

34-летнего безработного мужчину задержали сотрудники милиции на трассе Логойск–Минск около автозаправки. Он продавал спиртные напитки без специального разрешения.

У россиянина под Минском изъяли свыше 1000 литров безакцизного алкоголя-4

Всего было изъято свыше 1000 литров водки на сумму около 12 тысяч рублей. За незаконную предпринимательскую деятельность мужчине грозит штраф до 2500 рублей с конфискацией алкогольных запасов.

У россиянина под Минском изъяли свыше 1000 литров безакцизного алкоголя-7

# Алкоголь # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пропавший 12 февраля в Минске 92-летний ветеран найден
14 февраля 2019 13:49

Пропавший 12 февраля в Минске 92-летний ветеран найден

В Житковичах мужчину прижало к воротам его собственной машиной
14 февраля 2019 13:35

В Житковичах мужчину прижало к воротам его собственной машиной

В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении несанкционированного доступа к информации БелТА
14 февраля 2019 11:05

В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении несанкционированного доступа к информации БелТА