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На пожаре в Борисовском районе погибли пенсионерка и её сожитель

25 мая 2020 13:48
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Новости Беларуси. Два человека погибли при пожаре в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На пожаре в Борисовском районе погибли пенсионерка и её сожитель-1

Горела квартира в двухэтажном доме в деревне Зачистье. Во время тушения огня сотрудники МЧС обнаружили тела пенсионерки и ее сожителя. 45-летнего сына погибшей удалось спасти, он госпитализирован.

На пожаре в Борисовском районе погибли пенсионерка и её сожитель-4

Известно, что компания находилась в состоянии алкогольного опьянения. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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