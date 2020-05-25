На пожаре в Борисовском районе погибли пенсионерка и её сожитель

Новости Беларуси. Два человека погибли при пожаре в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Два человека погибли при пожаре в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Горела квартира в двухэтажном доме в деревне Зачистье. Во время тушения огня сотрудники МЧС обнаружили тела пенсионерки и ее сожителя. 45-летнего сына погибшей удалось спасти, он госпитализирован.
Известно, что компания находилась в состоянии алкогольного опьянения. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.