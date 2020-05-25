Прямой эфир

Под Столином мотоциклист отвлёкся на телефон и упал. Пострадала 15-летняя пассажирка

25 мая 2020 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 22 мая около 23:20 в агрогородке Большое Малешево Столинского района пострадала школьница. 

Как сообщает Следственный комитет, 17-летний житель деревни Толмачево двигался на мотоцикле по улице Центральной. Вместе с юношей ехала 15-летняя девушка. 

Под Столином мотоциклист отвлёкся на телефон и упал. Пострадала 15-летняя пассажирка -1

Фото: Следственный комитет 

Во время поворота парень отвлёкся на звонок мобильника, начал тормозить и не удержал на дороге транспортное средство. В результате падения с мотоцикла пассажирка получила тяжёлые травмы, она госпитализирована. Молодой человек не пострадал. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Установлено, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, у юноши нет водительских прав соответствующей категории. 

В начале мая в Минске мотоцикл врезался в иномарку.

Мотоциклист был госпитализирован – подробности здесь

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте в результате аварии с Peugeot пострадал 4-летний пассажир Audi
25 мая 2020 07:22

В Бресте в результате аварии с Peugeot пострадал 4-летний пассажир Audi

В Минске Jaguar под управлением бесправника врезался в столб и загорелся
25 мая 2020 06:25

В Минске Jaguar под управлением бесправника врезался в столб и загорелся

В Бресте мужчина нашёл забытую в банкомате карточку и расплатился ей в магазине
24 мая 2020 15:31

В Бресте мужчина нашёл забытую в банкомате карточку и расплатился ей в магазине