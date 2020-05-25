Под Столином мотоциклист отвлёкся на телефон и упал. Пострадала 15-летняя пассажирка

Как сообщает Следственный комитет, 17-летний житель деревни Толмачево двигался на мотоцикле по улице Центральной. Вместе с юношей ехала 15-летняя девушка.

Во время поворота парень отвлёкся на звонок мобильника, начал тормозить и не удержал на дороге транспортное средство. В результате падения с мотоцикла пассажирка получила тяжёлые травмы, она госпитализирована. Молодой человек не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Установлено, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, у юноши нет водительских прав соответствующей категории.

В начале мая в Минске мотоцикл врезался в иномарку.