В Лиде Audi врезалась в дерево и перевернулась, водитель погибла
Новости Беларуси. 25 мая около половины шестого утра в Лиде произошла смертельная авария.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 33-летняя женщина за рулём Audi двигалась в сторону улицы Фурманова. На прямом участке улицы Машерова иномарка наехала на бордюр, врезалась в осветительную опору и дерево.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
От удара автомобиль лёг на крышу, водителя выбросило из салона машины. Женщина была доставлена в реанимацию, где скончалась. Ведётся проверка, выясняются все детали происшествия.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
На прошлой неделе в Минском районе столкнулись две легковушки.
В аварии один человек погиб, ещё двое – пострадали (подробнее здесь).