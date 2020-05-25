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В Лиде Audi врезалась в дерево и перевернулась, водитель погибла

25 мая 2020 09:57
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Новости Беларуси. 25 мая около половины шестого утра в Лиде произошла смертельная авария. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 33-летняя женщина за рулём Audi двигалась в сторону улицы Фурманова. На прямом участке улицы Машерова иномарка наехала на бордюр, врезалась в осветительную опору и дерево. 

В Лиде Audi врезалась в дерево и перевернулась, водитель погибла -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

От удара автомобиль лёг на крышу, водителя выбросило из салона машины. Женщина была доставлена в реанимацию, где скончалась. Ведётся проверка, выясняются все детали происшествия. 

В Лиде Audi врезалась в дерево и перевернулась, водитель погибла -4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

На прошлой неделе в Минском районе столкнулись две легковушки.

В аварии один человек погиб, ещё двое – пострадали (подробнее здесь). 

# Авария в Гродненской области # происшествия

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