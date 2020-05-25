В Лиде Audi врезалась в дерево и перевернулась, водитель погибла

Новости Беларуси. 25 мая около половины шестого утра в Лиде произошла смертельная авария. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 33-летняя женщина за рулём Audi двигалась в сторону улицы Фурманова. На прямом участке улицы Машерова иномарка наехала на бордюр, врезалась в осветительную опору и дерево.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

От удара автомобиль лёг на крышу, водителя выбросило из салона машины. Женщина была доставлена в реанимацию, где скончалась. Ведётся проверка, выясняются все детали происшествия.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома