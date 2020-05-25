Водитель Jaguar не справился с управлением, машина врезалась в столб и загорелась. Подробности ночной аварии на МКАД

Новости Беларуси. В ночь на 25 мая на МКАД сотрудникам МЧС пришлось тушить воспламенившийся автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водителю легковушки повезло – он остался жив.
Новости Беларуси. В ночь на 25 мая на МКАД сотрудникам МЧС пришлось тушить воспламенившийся автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водителю легковушки повезло – он остался жив.
Как выяснилось, за рулем Jaguar находился 29-летний мужчина, лишенный водительских прав. В половине второго ночи он двигался по кольцевой со стороны Долгиновского в направлении Логойского тракта, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. От удара машина загорелась.
Водитель доставлен в больницу. В салоне он находился один. Оказалось, мужчина не раз привлекался к ответственности за превышение скоростного режима, езду без прав и в состоянии алкогольного опьянения, передачу управления автомобилем нетрезвому лицу и по другим нарушениям. Проводится проверка.