В Минском районе Citroen и Audi переехали лежавшего на дороге мужчину

Новости Беларуси. Вечером 22 марта в Минском районе неподалёку от деревни Марьяливо два автомобиля переехали лежавшего на дороге человека.

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 41-летний житель Полоцка за рулём Citroen C5 двигался по трассе Минск – Витебск в сторону белорусской столицы.

На 20 км автодороги машина переехала 41-летнего жителя Минского района, который лежал на проезжей части. После этого на пострадавшего совершила наезд двигавшаяся следом за Citroen Audi A6 под управлением 32-летнего минчанина.