В Киеве после проверки снова открыты все станции метро

Новости Украины. В Киеве временно перекрывались пять станций метрополитена из-за информации о минировании.

По сведениям официального Twitter-аккаунта Киевского метрополитена, станции были закрыты для пассажиров с 13:50 до 15:10. В этот промежуток времени люди не могли воспользоваться услугами метро на станциях «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Арсенальная» и «Героев Днепра».

«Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены», – сообщается на странице метрополитена в Twitter.