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В Киеве после проверки снова открыты все станции метро

26 мая 2018 13:13
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Новости Украины. В Киеве временно перекрывались пять станций метрополитена из-за информации о минировании.  

По сведениям официального Twitter-аккаунта Киевского метрополитена, станции были закрыты для пассажиров с 13:50 до 15:10. В этот промежуток времени люди не могли воспользоваться услугами метро на станциях «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Арсенальная» и «Героев Днепра».  

«Станции проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены», – сообщается на странице метрополитена в Twitter.  

# Лжеминирование # происшествия

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