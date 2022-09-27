17 убитых, 22 раненых. В Удмуртии объявили трёхдневный траур по погибшим в Ижевске

Жители белорусской столицы продолжают нести цветы к посольству России в знак скорби по погибшим и раненым в Ижевске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ижевске мужчина расстрелял детей в школе и покончил с собой.

Стало известно, что 15 пострадавших эвакуируют на лечение в Москву. Напомним, трагедия произошла накануне. Вооруженный мужчина зашел в здание школы и открыл огонь, затем покончил с собой. Погибли 17 человек. Еще 22 получили ранения. В Удмуртии объявлен трехдневный траур. Установлена личность стрелка. Подробнее.