Из-за чего загорелся Красный костёл в Минске? Подробности происшествия

Новости Беларуси. В Костеле святых Симеона и Елены, также известного как Красный костел, произошел пожар. Храм включен в список историко-культурных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщение о том, что сработала сигнализация, поступило в районе 3 часов ночи. Как выяснилось, в здании загорелась электропроводка. В результате происшествия повреждено имущество на площади около 20 квадратных метров. Пострадавших нет.