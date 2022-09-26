Из-за чего загорелся Красный костёл в Минске? Подробности происшествия

Новости Беларуси. В Костеле святых Симеона и Елены, также известного как Красный костел, произошел пожар. Храм включен в список историко-культурных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщение о том, что сработала сигнализация, поступило в районе 3 часов ночи. Как выяснилось, в здании загорелась электропроводка. В результате происшествия повреждено имущество на площади около 20 квадратных метров. Пострадавших нет.
Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:
Сотрудниками МЧС возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр. Фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы. В последующем все материалы будут переданы в органы внутренних дел для проведения проверки.
Сейчас рассматриваются и анализируются все обстоятельства инцидента. В связи с этим комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение временно запретить эксплуатацию здания. В храме необходимо восстановить работу систем пожаротушения, а также электрического оборудования и проводки, обследовать конструкции. До устранения недостатков и вынесения заключений мероприятия в Красном костеле будут приостановлены.