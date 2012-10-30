На полигоне в Витебской области прогремел взрыв. Офицеру ампутировали часть ноги

Новости Беларуси. Взрыв на полигоне «Лосвидо» в Витебской области прогремел во второй день тактических учений. На месте происшествия обнаружены остатки костра.

В результате взрыва пострадали два офицера-десантника. Одному из них пришлось ампутировать часть ноги. Другому повезло больше: буквально на следующий день офицера выписали.

Следственный комитет проводит проверку. По предварительной информации, снаряд в день учений взорвался из-за костра. Всего в учениях задействованы 500 военнослужащих, 10 единиц бронетанковой техники и около 65 автомобильной.

Инна Горбачёва, официальный представитель Управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области:

В лесном массиве обнаружено кострище и фрагменты металла тёмно-серого цвета, которые похожи на части артиллерийского снаряда предположительно времён Великой Отечественной войны.

Напомним, в сентябре этого года во время учений на войсковом стрельбище в Сморгонском районе погиб 60-летний грибник. Тело грибника обнаружено в лесном массиве недалеко от войскового стрельбища учебного центра ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь». Накануне здесь проходили учебные стрельбы из различных видов оружия. Из тела погибшего судебные медики извлекли два металлических осколка боеприпасов. Как выяснилось, собирая грибы, мужчина следовал на войсковое стрельбище, но военнослужащие поста оцепления запретили ему проход, предупредив о производстве стрельбы. Выходит, что грибник запрет проигнорировал.