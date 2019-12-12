На пожаре в психдиспансере в Сморгонском районе погиб мужчина

Новости Беларуси. Пожар в психдиспансере в Сморгонском районе: погиб один пациент, более 50 эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар в психдиспансере в Сморгонском районе: погиб один пациент, более 50 эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О возгорании спасателям стало известно 12 декабря около восьми часов утра. К их приезду практически всех, кто находился в задымленном помещении, удалось вывести. К сожалению, погиб 66-летний пациент.
По предварительной информации, произошло возгорание телевизора в фойе на втором этаже. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. Эвакуированные пациенты временно размещены в соседнем здании.