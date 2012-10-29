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Двое минчан прокатились на подножке вагонов поезда минского метро

29 октября 2012 14:42
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Новости Беларуси. Выходка могла привести к трагедии. Двое минчан, которые катались на подножке вагонов поезда метро, привлечены к ответственности.

На днях байнет всколыхнуло любительское видео, где молодой человек цепляется за последний вагон электрички на платформе одной из станций. Таким способом парню удалось проехать одну остановку.

Его личность уже  установлена. Им оказался 15-летний ученик столичной гимназии. Поездку на видеокамеру снял его товарищ. «Подвигом» подросток поделился на странице в социальной сети, правда, сейчас его аккаунт удален. 

Спустя два дня у юного экстремала появился последователь. В состоянии «подшофе»  на подножке уже между вагонами прокатился 22-летний парень.  Его  задержали прямо в метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
В отношении подростка составлен административный протокол (нарушение правил пользования железнодорожным транспортом), материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Фрунзенского РОВД для применения взыскания.
Второй правонарушитель ранее судим за распространение наркотиков. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составлено два административных протокола. Суд сегодня определил наказание для него - штраф в 2 200 000 рублей.

# происшествия # Минское метро

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