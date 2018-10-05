На пешеходном переходе в Орше маршрутка насмерть сбила женщину

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, маршрутка наехала на работницу одного из предприятий Орши во время поворота с пр. Текстильщиков на ул. 1-го Августа.

Новости Беларуси. Утром 5 октября в Орше маршрутка сбила женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель сказал, что при совершении поворота не увидел женщину. Машина направлялась на заправку.

По факту аварии идёт проверка, назначено проведение ряда экспертиз.

Осенью 2018 года в Минском районе был совершён наезд на пешехода.