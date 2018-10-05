На пешеходном переходе в Орше маршрутка насмерть сбила женщину
Новости Беларуси. Утром 5 октября в Орше маршрутка сбила женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, маршрутка наехала на работницу одного из предприятий Орши во время поворота с пр. Текстильщиков на ул. 1-го Августа.
Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Водитель сказал, что при совершении поворота не увидел женщину. Машина направлялась на заправку.
По факту аварии идёт проверка, назначено проведение ряда экспертиз.
Осенью 2018 года в Минском районе был совершён наезд на пешехода.
Водитель с места происшествия скрылся – здесь подробности.