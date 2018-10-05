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На пешеходном переходе в Орше маршрутка насмерть сбила женщину

05 октября 2018 12:02
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Новости Беларуси. Утром 5 октября в Орше маршрутка сбила женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, маршрутка наехала на работницу одного из предприятий Орши во время поворота с пр. Текстильщиков на ул. 1-го Августа.  

Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.  

На пешеходном переходе в Орше маршрутка насмерть сбила женщину-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Водитель сказал, что при совершении поворота не увидел женщину. Машина направлялась на заправку.  

По факту аварии идёт проверка, назначено проведение ряда экспертиз.  

Осенью 2018 года в Минском районе был совершён наезд на пешехода.  

Водитель с места происшествия скрылся – здесь подробности.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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