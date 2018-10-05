«Готовы оказать любую помощь нашим гражданам». За пострадавшими в ДТП в Украине отправились три реанимобиля из Гомеля

Новости Беларуси. За пострадавшими в Украине белорусами отправились три реанимобиля из Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непростая транспортная операция, спланированная гомельскими медиками, началась 5 октября рано утром. Белорусские врачи готовятся выехать в Украину, чтобы транспортировать пострадавших на трассе Киев-Одесса на родину Планируется, что три бригады доставят домой четырех из шести пострадавших. Их состояние наиболее стабильно. Еще двое пострадавших находятся под наблюдением украинских врачей. Их жизни ничего не угрожает.

Владимир Бугаков, главный врач Гомельской областной клинической больницы:

Связались с коллегами в Кривом Озере, с нашим посольством в Киеве, поэтому диагноз и о состоянии пациентов мы знали еще вчера. Подготовили необходимые документы. По мере стабилизации состояния двух оставшихся их тоже перевезем сюда, в областную больницу. У нас есть необходимые силы, средства. На сегодняшний день подготовлены палаты для размещения этих пострадавших. Мы готовы оказать любую помощь любого уровня нашим гражданам.